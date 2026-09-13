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Z kraju

Rosyjski atak przy polskiej granicy. Zagrożenie było "realne i bliskie"

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Polskie myśliwce
Ołeh Biłecki o uderzeniu drona przy granicy z Polską
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ
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W związku z atakami rosyjskich dronów na obszarze Ukrainy przy polskiej granicy wystąpiło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa - ocenił rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych Jacek Goryszewski. Cele ataków miały znajdować się "nawet kilka, kilkanaście kilometrów od naszych granic", powiedział.

W niedzielę, po godzinie 4 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o operowaniu lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, w związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy. Przed godziną 10 Dowództwo poinformowało o zakończeniu operowania myśliwców. Podkreśliło też, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

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Rzecznik DORSZ o atakach przy polskiej granicy

W rozmowie z PAP rzecznik prasowy DORSZ, ppłk Jacek Goryszewski był dopytywany, jak blisko polskiej granicy znajdowało się potencjalne zagrożenie. Ppłk Goryszewski wskazał, że część bezzałogowców "operowała, a nawet część trafiała, w cele lokalizowane bardzo blisko granicy - nawet kilka, kilkanaście kilometrów od naszych granic". Podkreślił więc, że zagrożenie było wówczas "realne i bliskie".

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Pytany o doniesienia mieszkańców o huku podkreślił, że Dowództwo zakłada, iż wynikał on z przekroczenia bariery dźwięku przez poderwane myśliwce. Jak wskazał, między innymi w tym właśnie celu DORSZ przesyła komunikaty o operowaniu lotnictwa, w związku z którym wzrasta możliwość zaistnienia wzmożonego hałasu.

Alerty bezpieczeństwa dla mieszkańców

W trakcie operowania lotnictwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia rozesłało alerty informujące o zagrożeniu. Do mieszkańców sześciu powiatów w województwie lubelskim kolejny alert RCB przez kilkadziesiąt minut ostrzegał przed zagrożeniem atakiem z powietrza. W tych powiatach zawyły syreny alarmowe.

Z informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wynika, że w pobliżu granicy z Polską - ok. 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin - dron uderzył w ciężarówkę. W nocy w związku z atakami wstrzymano odprawy na polsko-ukraińskiej granicy.

Służby w regionie otrzymywały inne zgłoszenia o potencjalnych hukach, ale żadnego zagrożenia nie potwierdzono.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ataki dronówDronyRosjaUkraina
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