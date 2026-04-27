Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rosyjska mafia i Zondacrypto. Czarzasty: rząd zachował się rozsądnie

|
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
Włodzimierz Czarzasty o aferze Zondacrypto: rząd zachował się bardzo rozsądnie
Źródło: TVN24
Informację o możliwych rosyjskich powiązaniach Zondacrypto otrzymałem przed zamkniętym posiedzeniem izby niższej w grudniu 2025 roku - ujawnił na antenie TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podczas tego posiedzenia premier Donald Tusk przedstawił posłom dane dotyczące rynku kryptowalut oraz potencjalnego rosyjskiego wątku w działalności Zondacrypto.

"Gazeta Wyborcza" podała w poniedziałek, że według ustaleń polskich służb kontrolę nad giełdą Zondacrypto ma jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych - mafia tambowska, powiązana z politykami partii Władimira Putina. Dziennik wskazał, że po raz pierwszy o rosyjskim wątku w aferze Zondacrypto mówił premier podczas zamkniętego posiedzenia Sejmu 5 grudnia 2025 r. Według "GW" Tusk, informując o "rosyjskim wątku", korzystał z tajnej notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak napisała "GW", mafia tambowska to przestępcza grupa działająca od lat 80., początkowo zajmująca się brutalnym wymuszaniem haraczy, która od początku lat 90. zaczęła zyskiwać wpływy w świecie służb i władzy. "Tambowcy zmonopolizowali cały sektor paliwowo-energetyczny w Sankt Petersburgu. A media pisały o powiązaniach grupy z ówczesnym wiceprezydentem Sankt Petersburga, dziś prezydentem Władimirem Putinem" - czytamy.

Czytaj też: Co się stało pięć dni przed wybuchem afery

Rosyjski wątek Zondacrypto

O to, kiedy informacja o rosyjskich powiązaniach Zondacrypto dotarła do polskich służb, Czarzasty został zapytany w poniedziałek w TVN24. - Tego, kiedy dotarła do polskich służb, nie badałem. (...) Wiem, kiedy dotarła do mnie. W momencie kiedy dotarła do mnie, pewien czas potem było spotkanie Sejmu zamknięte, gdzie wszystkie te rzeczy zostały przedstawione - powiedział marszałek Sejmu.

- Wydaje mi się, że wtedy rząd się zachował bardzo rozsądnie, po pierwsze zgłaszając ustawę (o rynku kryptoaktywów - red.), a po drugie, tak naprawdę ostrzegając ludzi, którzy mogliby według nas stracić pieniądze - dodał Czarzasty.

OGLĄDAJ: Włodzimierz Czarzasty
pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jak napisała "Wyborcza", w notatce ABW, na którą miał się powoływać szef rządu, znajduje się informacja, że większościowe udziały w giełdzie kryptowalut Rosjanie przejęli w lipcu 2018 r. Zondacrypto nosiła wtedy nazwę BitBay i po okresie pierwszych sukcesów przeżywała poważne załamanie.

OGLĄDAJ: Co się stało z Sylwestrem Suszkiem, królem kryptowalut?
pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Wtedy z pomocą przyszli tambowcy, którzy działali przez polskiego pośrednika. Swoje większościowe udziały sprzedał Mateusz Bajer, jeden ze współzałożycieli spółki. Oficjalnie zostały one przejęte przez trzy podmioty zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez Sylwestra Suszka, drugiego z założycieli BitBay. Ale za wszystkim stały pieniądze tambowców. Suszek zniknął w lutym 2022 r. Policja uważa, że nie żyje. Giełda w 2018 zmieniła zaś nazwę na Zondacrypto" - podała "GW".

Co z pieniędzmi z Zondacrypto? Rzecznik Praw Obywatelskich o czarnym scenariuszu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co z pieniędzmi z Zondacrypto? Rzecznik Praw Obywatelskich o czarnym scenariuszu

TVN24

"Wielka kariera" Zondacrypto

17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto oraz prania brudnych pieniędzy. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W dniu wszczęcia postępowania kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale - jak zaznaczają śledczy - rośnie z każdym kolejnym dniem, podobnie jak liczba pokrzywdzonych.

"Rosyjski ślad"? Żurek: tak, potwierdzam
Dowiedz się więcej:

"Rosyjski ślad"? Żurek: tak, potwierdzam

JEDEN NA JEDEN

Również 17 kwietnia Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wprowadzała ona m.in. środki nadzorcze, np. umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Według prezydenta Karola Nawrockiego przepisy były zbyt restrykcyjne, według koalicji rządowej brak ustawy tworzy luki prawne.

Przed głosowaniem w kwietniu w sprawie prezydenckiego weta, premier mówił z mównicy sejmowej m.in., że "wielka kariera" Zondacrypto zaczęła się w 2022 r. z nowym szefem, za pieniądze - jak oświadczył szef rządu, powołując się na informację polskich służb - rosyjskiej mafii. Stwierdził, że Zondacrypto stała się firmą, która "sponsoruje wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce i promuje bardzo konkretne siły polityczne" - była "strategicznym sponsorem słynnej imprezy, tzw. CPAC w Rzeszowie, która promowała prezydenta Karola Nawrockiego, który był uczestnikiem tego spotkania, a również poprzedni prezydent (Andrzej Duda) był w to spotkanie mocno zaangażowany".

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MIROSŁAW STELMACH/REPORTER

Udostępnij:
Tagi:
kryptowalutyWłodzimierz Czarzasty
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Plaża, gorąco, leżaki
Cena wyjazdu rosła po kliknięciu. Setki tysięcy kary dla serwisu turystycznego
Turystyka
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Stopy procentowe i wyniki spółek. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Ze świata
ropa naftowa wydobycie paliwo shutterstock_516570646.jpg
Najwyższa podwyżka od początku wojny. Reakcja na ruch Trumpa
Rynki
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle mają kosztować
Z kraju
Rafineria w Jarosławiu
Kluczowa rafineria zaatakowana. Doszło do pożaru
Ze świata
Maccastorna
Wynik zaskoczył nawet mieszkańców. Najwyższy dochód w kraju
Turystyka
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Popyt na energię rośnie. To rodzi nowe wyzwania
Ze świata
Rozwój sztucznej inteligencji
Wojna o talenty wśród gigantów. Liczy się nowy typ pracownika
Tech
shutterstock_2309169827
Polska w czołówce UE. Popularność tego sposobu rezerwacji rośnie
Turystyka
Wall street
Nieustanny handel akcjami? Są zagrożenia
Rynki
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Bilety lotnicze drożeją na dobre. Obniżek nie będzie
Turystyka
warszawa ludzie ulica
Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz
Z kraju
Masud Pezeszkian
Prezydent wzywa do oszczędzania prądu. "Wywoływanie niezadowolenia"
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja Lotto rośnie
Pieniądze
Emmanuel Macron
Macron spokojny o rezerwy paliw. "Nie ma podstaw"
Ze świata
Aleksandra Wójtowicz z PISM w podcaście "Czas Przyszły". Odcinek "AI jako broń atomowa. Manifest giganta z Doliny Krzemowej wywołał burzę"
Kontrowersyjny manifest Palantir. "Myślałam, że to halucynacje AI"
Tech
Facebook Meta
Tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Gigant ujawnił plany
Tech
Zrobili grilla na cudzej działce (zdjęcie ilustracyjne)
Co czwarty Polak nie planuje wydatków w długi weekend
Z kraju
emeryci shutterstock_2216605437
Przybywa stulatków w Polsce. Dominują dwa województwa
Z kraju
Kanał Panamski
Kryzys w cieśninie Ormuz podbija ceny. Nawet dziesięciokrotny wzrost
Ze świata
Zondacrypto
Przeszkody dla poszkodowanych inwestorów. "Być może trzeba spisać na straty"
Z kraju
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Eksport ropy przetrwał amerykańską blokadę
Ze świata
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Setki milionów dolarów w kryptowalutach zamrożone. Decyzja Waszyngtonu
Ze świata
ateny grecja shutterstock_2283333797
Ograniczenia dla hoteli. "Nie możemy stać się drugą Barceloną"
Turystyka
Unia Europejska
Nie będzie kolejnego zawieszenia sankcji? "Jasne przekonanie"
Ze świata
Samolot paliwo tankowanie
Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
Łukasz Figielski
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Szef Pentagonu: to dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie
Ze świata
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Eksperci o cenach paliw w majówkę
Moto
Elon Musk
Mars schodzi na drugi plan. Firma Muska zmienia strategię
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

