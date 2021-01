Więcej wyłudzeń kredytów w bankach. Nawet 20 dziennie w 2020 roku

- W ostatnim kwartale wzrosła liczba prób wyłudzeń kredytów w bankach z poziomu 1,6 tys. do prawie 2 tys. Coraz więcej jest wyłudzeń związanych z cyberprzestępczością, czyli wyłudzeń online - powiedział Kondek. - Jeśli chodzi o próby wyłudzeń kredytów, (...) w czwartym kwartale ubiegłego roku zanotowaliśmy ich 1 943, czyli 21 dziennie. W skali całego roku 2020 takich prób było 6 884 to jest około 20 każdego dnia - dodał. Kondek poinformował, że w czwartym kwartale ubiegłego roku próbowano wyłudzić z banków kwotę 67,3 mln zł, a w całym 2020 roku było to 253,8 mln zł. Kwota największej próby wyłudzenia kredytu wynosiła 4,4 mln zł.