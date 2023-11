Polsko-niemieckie emerytury. "Grono takich beneficjentów rośnie"

Rośnie liczba polsko-niemieckich emerytur

Według danych ZUS, wiek emerytalny osiąga coraz więcej osób, które po wejściu Polski do UE w masowy sposób korzystały z możliwości podjęcia legalnej pracy za zachodnią granicą. Zgodnie z prawem, mogą wnioskować do ZUS, by ten doliczył im do okresów przepracowanych w Polsce także składki opłacane poza granicami kraju.