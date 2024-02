O 70 procent rok do roku wzrosła w 2023 roku liczba niewypłacalnych firm w Polsce - wynika z Globalnego Raportu Niewypłacalności. W opracowaniu wskazano jednak, że spodziewana jest normalizacja w związku z wysoką bazą odniesienia i poprawą krajowych fundamentów gospodarczych.

Liczba niewypłacalnych firm w Polsce w 2023 roku

"W porównaniu do sytuacji sprzed pandemii mamy już niewątpliwie najwyższy w skali globalnej wzrost liczby niewypłacalności, bo aż o +357 proc. w okresie od 2019 do 2023 roku. W dużym stopniu poprzez inne podejście niż na większości rynków – zmiany w ramach postępowania restrukturyzacyjnego w tym trudnym czasie ułatwiły i przyspieszyły procedury restrukturyzacyjne (a nie zostały one de facto zawieszone, jak na wielu innych rynkach)" - napisano.