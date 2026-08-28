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Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie

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Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W czwartkowym losowaniu Lotto nikt nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Tak samo było w przypadku loterii Lotto Plus. W efekcie kumulacja rośnie do ośmiu milionów złotych. Oto wyniki losowania z 27 sierpnia 2026 roku.

W losowaniu Lotto, które odbyło się w czwartek 27 sierpnia, wylosowano liczby: 1, 7, 14, 17, 20 i 27.

Żaden z graczy nie wskazał prawidłowych liczb, w związku z czym kumulacja rośnie do 8 mln zł.

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Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas czwartkowego losowania padło natomiast 70 piątek - każda o wartości 5 211,70 zł  zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w losowaniu Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 3, 10, 33, 35, 38 i 41. Nikomu jednak nie udało się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb.

Jak podano na stronie lotto.pl, padło natomiast 38 piątek, za które Totalizator Sportowy zapłaci po 3500 zł.

Padła szóstka w Lotto
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Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 5 zł. Cena zmieniła się 18 sierpnia i jest to pierwsza podwyżka zakładu Lotto od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia - z 2 do 3 mln zł. Oznacza to, że zdobywca "szóstki" może liczyć już na co najmniej 3 mln zł.

>>> Wyższa cena, większe wygrane. Lotto wprowadziło zmiany

Zwiększył się również udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty. Wzrósł on z 44 do 49 proc.

Na kuponie Lotto należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, a jej cena nie uległa zmianie. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
lottoWyniki losowaniaWyniki Lotto
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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