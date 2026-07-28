Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
We wtorek, 28 lipca, w Eurojackpot padły następujące liczby: 11, 25, 40, 41, 45 oraz 1 i 5.
W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Tym samym w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek, 31 lipca, do zdobycia będzie 70 milionów złotych.
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Wyniki losowania Eurojackpot
Najbliżej rozbicia kumulacji był gracz z Danii, który jako jedyny zdobył wygraną drugiego stopnia, trafiając pięć głównych liczb oraz jedną z dwóch liczb dodatkowych (5+1). Trafi do niego 1 227 847,80 euro.
Z kolei cztery wygrane trzeciego stopnia (5+0) trafią do graczy z Danii, Holandii, Niemiec, a także Polski. Otrzymają oni po 173 112,20 euro, natomiast w przypadku polskiego gracza wygrana wyniesie 1 259 451,70 zł.
Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.