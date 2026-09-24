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Z kraju

Studenci pod presją. "Pomoc rodziców nie wystarcza"

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Przemysław Barbrich z ZBP o trudnej sytuacji studentów
Źródło wideo: TVN24 BiŚ
Źródło zdj. gł.: Jelena Zelen/Shutterstock
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Odsetek tych, którzy rezygnują ze studiów z przyczyn finansowych jest całkiem spory, bo wynosi 13 procent  - powiedział w rozmowie z TVN24 BiŚ Przemysław Barbrich, dyrektor zespołu komunikacji w Związku Banków Polskich. ZBP opublikował raport, z którego wynika, że polski student wydaje średnio ponad 4 tysiące złotych miesięcznie.

W dziewiątej edycji badania "Portfel Studenta" przygotowanej przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości ujawniono, że przeciętny student w Polsce wydaje na utrzymanie już 4046 zł miesięcznie.

Różnice w kosztach życia studentów

Jak wyliczał Przemysław Barbrich, jeszcze w latach 2021-2022 miesięczne wydatki na życie w przeliczeniu na jedną osobę studiującą wynosiły 2,8 tys. zł.

- Ci, którzy wtedy zaczynali studia, teraz będą je kończyć. Różnica to jest już ok. 1,3 tys. złotych i to już może zaboleć - zwrócił uwagę.

- Jak rok do roku porównujemy te kwoty, to nie jest najgorzej. Natomiast jak patrzymy 5 lat wstecz, to zaczyna być problem, bo te koszty są naprawdę bardzo duże. I to czuć w nastrojach studentów, jak oni podchodzą do kosztów studiowania - zauważył.

Dyrektor komunikacji w ZBP dodał, że w poprzednich raportach tendencja była taka, że studenci "niekoniecznie byli gotowi do pracy".

- Teraz, kiedy te koszty znacząco wzrosły (...), gotowość do poszukiwania pracy jest większa - powiedział.

Pomoc rodziców nie wystarcza

Zdaniem Barbricha, "to się pewnie sprowadza do tego, że nie da się już w tej chwili utrzymać korzystając tylko z pomocy rodziców".

Jak zaznaczył kluczowe jest, by posiadać oszczędności oraz "próbować, planując studia po maturze, zarobić w wakacje".

- Do tego pomoc rodziców, pomoc socjalna. Wreszcie kredyty studenckie, które nie są najgorszym pomysłem, bo w tej chwili są chyba najlepiej oprocentowane - powiedział ekspert.

- Jeśli ktoś by miał rezygnować ze studiów tylko i wyłącznie ze względów ekonomicznych, to myślę, że jak się te rzeczy złoży razem, to jednak da się, bo warto się uczyć - podkreślił.

Jak dodał, "niestety odsetek tych, ,którzy rezygnują ze studiów z przyczyn finansowych jest całkiem spory, bo wynosi 13 proc.". 

Rosną płace studiujących

Z raportu ZBB wynika, że rosną nie tylko koszty studenckiego życia ale także wynagrodzenia pracujących studentów.

- To wszystko są naczynia połączone, jak to w ekonomii - wyjaśnił Przemysław Barbrich. - Rośnie płaca minimalna w gospodarce, w związku z tym rosną też oczekiwania, w tym studentów. W konsekwencji pracodawcy starają się też sprostać tym oczekiwaniom - wytłumaczył ekspert.

Jak zauważył, "jest spora grupa, 25 proc., która ma oszczędności powyżej 10 tys. zł".

-To jest kwota, którą można zarobić w trakcie studenckich wakacji, trwających 4 miesiące, w gastronomii, logistyce - zaznaczył.

Źródło: TVN24 BiŚ
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InflacjaEdukacja
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