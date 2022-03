Polska kończy z importem rosyjskich surowców. "Jak przygotujemy się do zimy?"

Rząd chce wprowadzić zakaz importu rosyjskiego węgla. - To jest na pewno dobra decyzja - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii. Zauważyła jednak, że gospodarstwa domowe i ciepłownie nadal korzystają z węgla sprowadzanego z tego kierunku. - Czekamy na szczegóły i jak przygotujemy tych odbiorców do tego, żeby ogrzewać się w nadchodzącym sezonie grzewczym - dodała. Gawlikowska-Fyk wskazała, że import rosyjskiego gazu zakończy się wraz z końcem 2022 roku.

- Sprawa była rzeczywiście prosta, bo relatywnie w porównaniu do innych surowców, to jest znacznie mniej. Nie mamy takiego problemu jak z gazem i ropą naftową, ale nadal część odbiorców - w gospodarstwach domowych bądź poszczególne ciepłownie, korzystają z tego węgla - komentowała dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii.

Jak podkreślała, "to jest na pewno dobra decyzja". - W tej chwili czekamy na szczegóły i tego jak się przygotujemy do zimy, jak przygotujemy tych odbiorców, którzy do tej pory korzystali z rosyjskiego węgla, do tego, żeby ogrzewać się w nadchodzącym sezonie grzewczym - wskazała.