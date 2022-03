Czy Polska może zrezygnować z importu surowców z Rosji? 

Rosyjski węgiel, gaz i ropa w Polsce

Jak wskazała, "możemy właściwie z dnia na dzień zrezygnować z zakupu (rosyjskiego - red.) węgla". Z analizy przygotowanej przez Forum Energii wynika, że Polska importuje około 20 proc. zużywanego węgla. Reszta jest produkowana w polskich kopalniach. "W imporcie węgla do Polski dominującym dostawcą jest Rosja, której udział w 2020 roku wyniósł 75 proc." - podał think tank.

Zdaniem Maćkowiak-Pandery również "z gazem nasza sytuacja wcale nie jest taka zła". - Bo my zużywamy 47 procent gazu z Rosji i z końcem roku, jak oddamy Baltic Pipe, rurociąg do Norwegii, będziemy w stanie się uniezależnić od rosyjskiego gazu. Ale to jeszcze parę miesięcy potrwa - powiedziała.

Polska w 2020 roku wydobyła blisko 5 mld m3 gazu ziemnego, co odpowiada jednej czwartej krajowego zużycia. Pozostałą część zapotrzebowania uzupełnia import. "Obecnie 55 proc. sprowadzanego do Polski gazu pochodzi z Rosji" - podało Forum Energii. Tymczasem - jak wskazał think tank - przepustowość Baltic Pipe wyniesie do 10 mld m3, czyli tyle, ile obecnie co roku kupujemy surowca od Gazpromu.