Świadczenia dla Polaków przyjmujących Ukraińców. Błąd w rządowym wzorze, jest sprostowanie

Mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy, mogą ubiegać się o dofinansowanie. We wzorze wniosku udostępnionym przez MSWiA pojawił się jednak błąd, przez co wystąpił problem ze złożeniem dokumentów. Informację w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt 24. W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie o sprostowaniu błędu.

Okazało się jednak, że pojawił się błąd. Wzór wniosku odnosi się bowiem do "rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2016 r. (poz. 608)". "W urzędzie, w którym próbowałem złożyć, powiedziano mi, że muszę poczekać, bo prawnicy analizują sytuację i nie wiedzą, co zrobić, gdyż załącznik odwołuje się do rozporządzenia z 2016 roku, a nie do pozycji 608 z 2022 roku" - przekazał mężczyzna.