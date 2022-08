Świadczenia dla Polaków przyjmujących Ukraińców. Są problemy z wypłatami pieniędzy

Mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy, mogą ubiegać się o dofinansowanie. Pojawiają się jednak zaległości w wypłacie świadczeń. Tylko w przypadku Poznania jest to kwota 40 milionów złotych. Powodem problemów są opóźnienia z przesłaniem środków z budżetu państwa do samorządów. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker zapewnia, że problem ma zostać rozwiązany w najbliższych dniach, kiedy zostanie wypłacona kolejna transza.

Jedną z osób, która nadal czeka na wypłatę pieniędzy jest pan Rafał, który ugościł w swoim domu 15 osób. - Do tej pory złożyliśmy już 8 wniosków, z czego 6 zostało zatwierdzonych. Niemniej nie zostały te środki przelane do dnia dzisiejszego. To jest kwota prawie 30 tysięcy złotych - poinformował pan Rafał w rozmowie z TVN24. - Otrzymałem pieniądze za dwa wnioski złożone za okres marzec i kwiecień, za maj, czerwiec i lipiec - żadnych środków - dodał.