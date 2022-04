Mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję. Są dane ministerstwa

Mrożenie rosyjskich majątków

Resort podał, że do 24 marca br. zamrożono aktywa należące do 3 osób oraz 5 podmiotów. "Do 24 marca br. na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, zidentyfikowano i zastosowano sankcje wobec 3 osób oraz 5 podmiotów" - czytamy w odpowiedzi.