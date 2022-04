Polacy nie wpuścili rosyjskich i białoruskich ciężarówek. Mamy dane

W ramach piątego pakietu sankcji Unia Europejska wprowadził zakaz transportu obejmujący rosyjskich i białoruskich przewoźników. Od tych ograniczeń są pewne wyjątki, między innymi dotyczące towarów medycznych i rolnych czy transportów humanitarnych. W okresie od 9 kwietnia do 11 kwietnia nie zostało wpuszczonych do Polski 236 pojazdów ciężarowych białoruskich i rosyjskich przewoźników drogowych - poinformowała w piątek TVN24 Biznes Krajowa Administracja Skarbowa.

Zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników

"W związku z zakazem dokonywania transportu/przewozu drogowego towarów na terytorium UE, w tym tranzytu, wprowadzonym piątym pakietem sankcji wobec Rosji i Białorusi – Rozporządzenie RADY (UE) 2022/576 z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenie RADY (UE) 2022/577 z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi oraz jej zaangażowaniem w rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, w okresie od 9 kwietnia do 11 kwietnia br. nie zostało wpuszczonych do Polski 236 pojazdów ciężarowych białoruskich i rosyjskich przewoźników drogowych" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi przez Krajową Administrację Skarbową.