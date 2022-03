Pomoc uchodźcom z Ukrainy. Rząd zapowiada jednorazowe świadczenie

O koszt pomocy dla obywateli Ukrainy w poniedziałek w Radiu Plus był pytany szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber. - Wstępnie fundusz specjalny, który będzie powołany, zakłada, że około 8 miliardów złotych ta pomoc będzie kosztowała, która jest założona w ustawie na dwa miesiące, jeżeli chodzi o zapewnienie wyżywienia, noclegów i wszystkich rzeczy z tym związanych. Plus oczywiście, co się wiąże z dostępem do rynku pracy, bo to jest najważniejsze, także pomoc medyczna, także świadczenia społeczne, także kwestie, choćby edukacji - powiedział Schreiber.