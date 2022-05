Wyjątki w embargu na rosyjską ropę. "Żeby ich gospodarki po prostu nie upadły od sankcji"

Unia Europejska pracuje nad szóstym pakietem sankcji wobec Rosji za inwazję na Ukrainę. Wprowadzone ma zostać embargo na ropę ze wschodu. - 50 procent dochodów rosyjskich z eksportu ropy pochodzi z krajów Unii Europejskiej, więc to jest niemało - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jan Truszczyński, dyplomata, negocjator akcesji do UE, były wiceminister spraw zagranicznych. Mają być jednak pewne wyjątki dla Węgier i Słowacji. - To salomonowe wyjście, żeby państwa mogły dłużej sprowadzać ropę z Rosji, "po to, żeby ich gospodarki po prostu nie upadły od sankcji - zauważyła profesor Anna Pacześniak, politolog i europeistka związana z Uniwersytetem Wrocławskim.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła projekt nowego, szóstego pakietu sankcji wymierzonych w Rosję za inwazję na Ukrainę. Wśród propozycji jest m.in. rezygnacja z importu rosyjskiej ropy naftowej do końca 2022 roku. Jak podało źródło Reutera, KE proponuje, by Węgry i Słowacja będą mogły kupować rosyjską ropę do końca 2023 roku zgodnie z obowiązującymi umowami.

- Większość z tego, co jest do wykonania, Europa albo już postanowiła, albo jest w trakcie postanowienia. Tu nie mówmy jeszcze hop, dlatego że ostatecznie propozycja została przedłożona dzisiaj (w środę - red.) rano przez Komisję Europejską, dziś po południu była przedmiotem pierwszej dyskusji ambasadorów państw członkowskich, jutro kolejna runda tej dyskusji, oby prowadząca do szybkiego porozumienia, być może z jakąś furtką czy paroma furtkami o krótkim rozmiarze czasowym dla więcej niż jednego z państwa członkowskich. Uważałbym to za słabe rozwiązanie, ale prawdopodobnie nieuniknione politycznie - komentował Jan Truszczyński, dyplomata, negocjator akcesji do UE, były wiceminister spraw zagranicznych.

W środę ambasadorowie krajów UE przeprowadzili pierwsze rozmowy na temat propozycji Komisji Europejskiej. Spotkanie skończyło się bez formalnego poparcia dla tych rozwiązań, ponieważ niektóre kraje zgłosiły zastrzeżenia - powiedziało źródło Agencji Reutera, które chce pozostać anonimowe. Kolejne spotkanie zaplanowano na czwartek.

Truszczyński był pytany, czy Europa ma coś jeszcze w zanadrzu, co może prowadzić w ramach sankcji na Rosję. - Pozostaje gaz, pozostaje całkowity zakaz transportu lądowego, pozostaje zakaz zawijania wszelkich statków rosyjskich do portów w cywilizowanym świecie, pozostaje całkowite odcięcie systemu finansowego Rosji, wszystkich banków rosyjskich od rozliczeń w międzynarodowym systemie SWIFT - wymieniał.

Stanowisko Węgier

Minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto powiedział w środę, że Węgry nie mogą poprzeć proponowanego przez Unię Europejską embarga na import ropy naftowej z Rosji, ponieważ zniszczyłoby to bezpieczeństwo energetyczne.

- W idealnym świecie byłoby świetnie, gdyby wszyscy byli jednomyślni, ale trzeba pamiętać (…), że jest różny stopień uzależnienia państw członkowskich od paliw rosyjskich. W związku z tym Węgry trochę "na krzywego" załapują się na to, że najprawdopodobniej zostaną wyłączeni z sankcji, przynajmniej na jakiś czas - do końca 2023 roku - z powodu bardzo dużego uzależnienia od rosyjskich surowców - powiedziała prof. Anna Pacześniak, politolog i europeistka związana z Uniwersytetem Wrocławskim.

- Mówię na krzywego, bo pozostałe państwa członkowskie z dużym niesmakiem patrzą na to w jaki sposób (premier Węgier Viktor - red.) Orban tę politykę prowadzi, robi to zupełnie niedyplomatycznie - tłumaczyła europeistka.

Jak zauważyła "pojawiły się już głosy, że mimo tego uzależnienia energetycznego, Węgry powinny ponieść jakąś karę". - A z drugiej strony można powiedzieć, że Komisja Europejska działa racjonalnie, dlatego że propozycja sankcji, które później, by zostały zawetowane przez Węgry - to raczej pewne - ale również inne państwa już nie z powodów ideowych, ale z powodu rachunku ekonomicznego, byłoby to nieskuteczne i przede wszystkim byłaby to duża rysa wizerunkowa na Unii Europejskiej - oceniła Pacześniak.

W jej ocenie jest "to salomonowe wyjście, żeby państwa mogły dłużej sprowadzać ropę z Rosji, po to, żeby ich gospodarki po prostu nie upadły od sankcji, bo jasne jest, że płacimy również my cenę, ci którzy nakładają sankcje, ale one jednak mają przede wszystkim uderzyć w gospodarkę rosyjską".

Wicepremier, minister gospodarki Słowacji Richard Sulik powiedział w środę, że zgadza się na embargo na import rosyjskiej ropy, ale domaga się trzyletniego okresu przejściowego. Podobne żądania stawiają Czechy, o czym powiedział w środę premier Petr Fiala. Z kolei wicepremier Bułgarii Asen Wasilew powiedział w środę, że jeżeli Komisja Europejska przewiduje wyjątki od zakazu importu rosyjskiego surowca przez kraje unijne, to Sofia chciałaby zostać wyłączona z ewentualnego embargo.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes, Reuters, PAP