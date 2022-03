Numer PESEL dla Ukraińców. Minister podał termin

W najbliższą środę, 16 marca ruszy przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. - System jest gotowy, ale musimy go przetestować i gminy muszą się przygotować do wdrożenia ustawy - mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Jednocześnie apelował, by nie zablokować urzędów już w pierwszych dniach. - Otrzymacie pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną, wsparciem socjalnym od dnia, w którym przekroczyliście granicę, ale prosimy, abyście nie wszyscy udali się pierwszego, czy drugiego dnia do urzędów - wskazał wiceszef MSWiA.

Sejm w sobotę przegłosował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z poprawkami. Teraz przepisy trafią do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawa przewiduje, że uchodźcy z Ukrainy będą mogli wnioskować o nadanie numeru PESEL. O szczegółach niektórych rozwiązań mówili podczas sobotniej konferencji prasowej m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz Janusz Cieszyński sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Wniosek o numer PESEL

- W najbliższą środę, 16 marca rozpocznie się ta rejestracja prowadzona przez gminy. System jest gotowy, ale musimy go przetestować i gminy muszą się przygotować do wdrożenia ustawy. To jest naturalne. Dajemy sobie poniedziałek i wtorek jako administracja publiczna, administracja rządowa i samorządowa na wdrożenie tych rozwiązań - tłumaczył Paweł Szefernaker.

Apelował przy tym, aby "nie wszyscy Ukraińcy, którzy chcą uzyskać numer PESEL, udali się pierwszego dnia do urzędów". - Otrzymacie pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną, wsparciem socjalnym od dnia, w którym przekroczyliście granicę, ale prosimy, abyście nie wszyscy udali się pierwszego, czy drugiego dnia do urzędów. Nie możemy zablokować funkcjonowania administracji - mówił wiceszef MSWiA.

Wzór wniosku ma zostać ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Do wniosku będzie konieczne dołączenie fotografii oraz pobranie odcisków palców, z wyjątkiem dzieci do lat 12.

Janusz Cieszyński wskazał, że fotografie będą mogły być wykonywane w urzędach. - Fotografie będą mogły być wykonywane w siedzibie urzędu i będzie to zadanie zlecone przed administrację rządową. Wspólnie z przedstawicielami samorządów osiągnęli porozumienie co do tego, ile będziemy za tę usługę płacić - mówił sekretarz stanu w KPRM.

Dodatkowo w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych przez internet przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.

Uchodźcy z Ukrainy będą otrzymywali papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL oraz dane dostępowe do profilu zaufanego. - Fizyczny dokument chcemy, żeby on był na ten moment w postaci mobilnej, natomiast pracujemy jeszcze nad rozwiązaniem, które możliwe, że pozwoli wprowadzić nośnik fizyczny - poinformował Cieszyński.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO:

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes