Wsparcie dla kobiet z Ukrainy. Fundacja Impact z Mastercard pomoże w zdobyciu nowej pracy

Mastercard przekaże 1,9 miliona dolarów na programy wspierające uchodźców z Ukrainy. - Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby Ukrainki mogły jak najszybciej wrócić do normalnego życia - powiedział w rozmowie z TVN24 BiS podczas konferencji Impact'22 Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard w Polsce. Jak poinformował, pierwszy grant w wysokości 1,5 miliona dolarów trafi do Fundacji Impact.

Jak przekazano w środowym komunikacie, "poprzez zaangażowanie filantropijne w wysokości 1,9 miliona dolarów, Mastercard Center for Inclusive Growth wesprze programy promujące długoterminową stabilność i dobrostan przybyłych do Polski Ukraińców. Pierwszy grant trafi do Fundacji Impact, wspierającej kobiety-przedsiębiorczynie".