Zmiany na polskim niebie. "Połowa przestrzeni to działania tylko i wyłącznie wojskowe"

PAŻP: połowa polskiej przestrzeni powietrznej dla wojska

Obecnie - jak dodał - połowa polskiej przestrzeni powietrznej jest zarezerwowana na rzecz funkcjonowania wojska, obrony powietrznej i sił sojuszniczych. - Czyli tak naprawdę blisko połowa przestrzeni polskiej to działania tylko i wyłącznie wojskowe, mające na celu stworzenie tarczy ochronnej w powietrzu przed potencjalnym konfliktem, czy też przed potencjalnym atakiem, tak żeby zabezpieczyć całą polską przestrzeń powietrzną - powiedział Janiszewski.

Dodał, że znajdujący się na ścianie wschodniej port w Lublinie również jest przeznaczony dla działań wojskowych czy humanitarnych. - Czeka nas uruchomienie akcji humanitarnych, w trakcie których samoloty będą dostarczać określone dobra na rzecz pomocy Ukrainie. Przygotowujemy się na to - powiedział.

Janiszewski wyjaśnił, że działania wojskowe w przestrzeni powietrznej wiązały się z koniecznością m.in. przekierowania lotów cywilnych. - Dzisiaj oczywiście ruch odbywa się w sposób płynny, natomiast możemy już powiedzieć, że wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę obserwujemy w polskiej przestrzeni powietrznej spadek ruchu tranzytowego o 30 procent - powiedział. Jego zdaniem, wpływa to również na odloty i doloty z lotniska w Warszawie.

"Potężny cios finansowy"

- Szacujemy, że jeżeli konflikt na Ukrainie potrwa około 3 miesięcy, to utracone przychody PAŻP mogą wynieść około 30-40 milionów złotych. To jest potężny cios finansowy - wskazał. Podkreślił jednocześnie, że "priorytetem jest obrona naszych granic, obrona naszego nieba". "I dzisiaj priorytetowe są zadania wojskowe i operacje samolotów wojskowych. I to jest nasze główne zadanie, a latanie cywilne schodzi na drugi plan" - wyjaśnił Janiszewski.