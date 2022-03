Numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Wiceminister podał nowe dane

W piątek odbyła się konferencja prasowa z udziałem rzecznika rządu Piotra Muellera, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera. Szefernaker poinformował, że od początku działania systemu rejestracji - od środy do godz. 15 w piątek - numer PESEL otrzymało 123 tys. uchodźców z Ukrainy, a tylko w piątek do godz. 15 taki numer otrzymało 41 tys. uchodźców.

PESEL dla Ukraińców

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że kwestie dotyczące narzędzi, które pozwolą na to, aby lepiej i szybciej realizować działania związane z pomocą uchodźcom omawiane są na spotkaniach odbywających się w różnych formatach. - Dzisiaj takie spotkanie odbyło się w ramach wideokonferencji. Zaprosiliśmy wszystkich prezydentów miast w Polsce - powiedział Szefernaker. Dodał, że to już kolejne takie spotkanie w tym tygodniu.

Szefernaker poinformował, że do miejscowości, gdzie jest ich wyrabianych najwięcej numerów PESEL - czyli Warszawy, Krakowa, Wrocławia, a także na Śląsk - trafił już dodatkowy sprzęt, który służy do tego zadania. - W skali kraju będzie to 3 tysiące komputerów ze sprzętem do wyrabiania numeru PESEL, przede wszystkim także czytniki odcisków palców - doprecyzował.