Rosyjska inwazja może spowodować "największy humanitarny i egzystencjonalny kryzys". "Oni grają na to"

- Do tego trzeba dodać to, czego nie dostrzegaliśmy i co było widoczne przed wojną. Rosły gwałtownie ceny nie tylko zbóż, ale żywności w świecie. Po drugie malały zapasy strategiczne, bo trzecie klimatyczne zjawiska doprowadziły do dodatkowych zagrożeń - zwrócił uwagę.

- Oni grają na to, że te konflikty, wzrost cen żywności, szalony wzrost cen energii , będą wzmacniały Rosję z punktu widzenia presji siadania lub niesiadania do rozmów o rozejmie, kształcie pokoju i aprobaty przez resztę świata, to co wojskami Putin osiągnął - podkreślał.

Ceny paliw a zyski koncernów energetycznych

Ziobro przed Trybunałem Stanu

- Kiedy pojawił się ten wniosek? W roku wyborów. Ja bym chciał w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie i tych zagrożeń żebyśmy: po pierwsze nabrali dystansu do wojen polsko-polskich, po drugie zmienili kulturę języka, w którym opisujemy te rzeczywistość, nie tylko między nami Polakami, bo to co wyprawia się w stygmatyzacji Norwegów, Niemców, Macrona, to znane sprawa, to co robi nasz premier, to nie jest dyplomacja, to jest uciecha na potrzeby naszych igrzysk - powiedział.