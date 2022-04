Duży bank w Polsce opóźnia termin wstrzymania rozliczeń z bankami w Rosji i na Białorusi. "Na prośbę klientów"

ING Bank Śląski poinformował, że od 11 maja wstrzyma rozliczenia transakcji z bankami prowadzącymi działalność na terenie Rosji i Białorusi. Pierwotnie miało to nastąpić 30 kwietnia. "Zmianę terminu wprowadzamy na prośbę naszych klientów, którzy muszą dotrzymać zobowiązań biznesowych" - przekazali przedstawiciele banku.

Przedstawiciele ING Banku Śląskiego wyjaśnili w komunikacie, że zmiana terminu oznacza, iż od 11 maja za pośrednictwem swojego konta w ING, klienci nie zrobią przelewu do odbiorców, którzy mają rachunki bankowe w bankach rosyjskich i białoruskich, w tym ich zagranicznych filiach.

"Przelewy przychodzące z rachunków z tych banków również zostaną odrzucone i odesłane z powrotem do wykonującego przelew. Dotyczy to wszystkich płatności i windykacji we wszystkich walutach" - wskazano.