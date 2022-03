Atak Rosji na Ukrainę "zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie"

Wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie i doprowadzi do dalszego wzrostu inflacji w Polsce - poinformowali ekonomiści Credit Agricole. Z ich prognoz wynika, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych w najbliższych kwartałach będzie na poziomie 8-10 procent rok do roku. Wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę najszybciej widoczny będzie w kategoriach "pieczywo i produkty zbożowe" oraz "oleje i tłuszcze" - wskazano.

Ceny żywności w Polsce

Jak przypomniano, w lutym br. indeks światowych cen żywności FAO zwiększył się do 140,7 pkt. wobec 135,4 pkt. w styczniu, osiągając najwyższy poziom w historii. Zaznaczono, że "struktura wzrostu indeksu nie uwzględnia jeszcze wpływu wojny w Ukrainie na ceny surowców rolnych".

"Wojna w Ukrainie doprowadzi do dalszego, silnego wzrostu indeksu światowych cen żywności FAO, głównie ze względu na wyższe składowe dla zbóż i oleju roślinnego. Następnie szok ten poprzez wyższe ceny pasz będzie rozlewał się na produkcję zwierzęcą. Będzie to wywierało presję na dalszy wzrost cen żywności w Polsce" - podkreślili ekonomiści Credit Agricole.

Ekonomiści prognozują, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych w najbliższych kwartałach będzie na poziomie 8-10 proc. rok do roku. Ich zdaniem wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę najszybciej widoczny będzie w kategoriach "pieczywo i produkty zbożowe" oraz "oleje i tłuszcze". Z prognoz wynika, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika cen w tych kategoriach przekroczy odpowiednio 20 proc. i 30 proc.

Atak Rosji na Ukrainę

W ocenie ekonomistów wojna w Ukrainie będzie bezpośrednio oddziaływać na światowy rynek żywnościowy poprzez trzy główne kanały: ceny zbóż i roślin oleistych, ceny nawozów oraz ceny ropy naftowej. "Można oczekiwać, że ze względu na działania wojenne w Ukrainie tegoroczna produkcja zbóż i roślin oleistych w tym kraju będzie wyraźnie niższa niż przed rokiem. Skala tego spadku jest bardzo trudna do oszacowania i w znacznym stopniu zależeć będzie od dalszego przebiegu działań wojennych" - czytamy w "AGROmapie".

Jak zaznaczono, nawet w przypadku wyprodukowania wystarczającej ilości zbóż i roślin oleistych wyzwaniem będzie fizyczny wywóz. "Z tego punktu widzenia kluczowa jest dostępność infrastruktury portowej, która do tej pory była głównym kanałem ukraińskiego eksportu zbóż i roślin oleistych" - zwrócili uwagę ekonomiści.

Przedstawiciele Credit Agricole wskazali, że kolejną kwestią pozostaje polityka Rosji dotycząca eksportu zbóż. "Choć sankcje krajów Zachodu nie obejmują rosyjskiego eksportu zbóż i roślin oleistych, to uważamy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Rosja sama zdecyduje się na jego ograniczenie lub całkowite wstrzymanie" - napisano. Taka decyzja stanowiłaby ryzyko "destabilizacji sytuacji geopolitycznej w biedniejszych regionach świata wskutek klęski głodu, co mogłoby wtórnie poprzez procesy migracyjne pogłębić kryzys związany z napływem uchodźców z Ukrainy do krajów UE".