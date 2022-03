Polska bez rosyjskich surowców? "Bylibyśmy gotowi z dnia na dzień podjąć taką decyzję"

- Mocne zdecydowane sankcje, które uderzyłyby w Rosję mają sens, w jej duże i regularne źródło przychodu. My w absolutnym poczuciu odpowiedzialności pracujemy nad wprowadzeniem sankcji przez Europę dla gazu, paliw i węgla - stwierdziła w czwartek w Radiu Plus minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Rezygnacja z rosyjskiego gazu, ropy i węgla

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił na początku marca br., że właśnie dlatego rozmawia z krajami Zachodu "by zabrać tę podstawową broń z rąk Putina" - czyli sprzedawaną przez niego ropę i gaz. - To dlatego zamierzam udać się również do niektórych krajów, z którymi będziemy nawiązywać kolejne relacje po to, by ropa i gaz były jak najbardziej pozyskiwane z różnych źródeł - stwierdził.