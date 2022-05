Cztery samochody dla ukraińskich mediów. "Bardzo ważne jest, aby utrzymać ciągłość przekazu"

Pomoc dla telewizji kablowej z Ukrainy

To jednak nie koniec pomocy. - Otrzymaliśmy listy tego, co im brakuje (operatorom telewizji kablowej z Ukrainy - red.), co zostało zniszczone i będziemy co pewien czas dostarczać te materiały, żeby sieci utrzymać w ruchu - zapowiedział Straszewski. - Jak będzie potrzeba, to będziemy ich dalej wspomagać. Jesteśmy otwarci, bo po prostu nie możemy na to patrzeć, co się tam złego dzieje - powiedział.

Jerzy Straszewski poinformował, że do pomocy Ukrainie chce się też włączyć amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji. Jego przedstawiciele we wtorek mają się pojawić na konferencji w Zakopanem. - Będziemy ustalali, co możemy wspólnie zrobić, bo sprzęt, który mają Amerykanie, sprzęt, który mamy my, doskonale się nadaje - bo to praktycznie jest ta sama branża - do tego, żeby podnieść z powrotem to, co zostało zniszczone - stwierdził prezes PIKE.