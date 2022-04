Białoruś odpowiada na unijne sankcje. Ministerstwo ostrzega polskich obywateli i przewoźników

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej białoruskiego ministerstwa transportu i komunikacji wynika, że od soboty od godziny 0.00 obowiązuje zakaz przemieszczania się przez granice Euroazjatyckiej Unii Celnej do Białorusi pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej - samochodów i ciągników siodłowych. Agencja BiełTA wskazała, że to odpowiedź na unijne sankcje.

Wjazd na Białoruś

Zakazem nie są objęte ciągniki siodłowe, jadące przez wyznaczone przejścia graniczne w celu wykonywania operacji przewozu towarów lub przeczepienia naczepy. W ramach tego wyjątku - jak wyjaśniło polskie MI - "samochody i ciężarówki zarejestrowane w Unii Europejskiej wjeżdżają na Białoruś przez przejścia graniczne wyłącznie w specjalnie określone miejsca w celu dokonania załadunku / rozładunku i podłączenia naczepy do innego samochodu ciężarowego".

Zakaz do 23 kwietnia nie będzie dotyczył zarejestrowanych w UE pojazdów, które wjechały na terytorium Białorusi do 16 kwietnia tego roku. Ponadto ograniczenia nie dotyczą pojazdów wiozących przesyłki pocztowe lub żywe zwierzęta.

"Biorąc to pod uwagę, Ministerstwo Infrastruktury odradza polskim obywatelom i przewoźnikom drogowym wykonywanie podróży do Białorusi, a tym którzy posiadają pojazdy na terytorium Białorusi zaleca natychmiastowy powrót do Polski" - podkreślono w sobotnim komunikacie.