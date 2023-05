Wysyp firm z rosyjskim i białoruskim kapitałem. Posłowie o "cichym przyzwoleniu rządu PiS"

"Faktyczne, ciche przyzwolenie rządu PiS na ten proceder sprzyja wypychaniu polskich firm z rynku. Co więcej, istnieje obawa, iż przy całkowitej bierności rządu w kontaktach z państwami UE, firmy pochodzące z krajów objętych sankcjami zastąpią polski transport na rynkach europejskich. To będzie oznaczało upadek branży, która stanowi niezwykle ważny, polski produkt eksportowy i zatrudniając ok. 1 mln osób wypracowuje wg różnych szacunków ok. 6 procent PKB" - dodali posłowie Polski 2050.