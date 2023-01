Ropa naftowa z Rosji. Orlen o imporcie i sankcjach

Jedyny kontrakt na dostawy ropy ze wschodu przestanie być realizowany po wprowadzeniu kolejnych sankcji - przekazało biuro prasowe Orlenu w odpowiedzi na zarzuty posła PO Jana Grabca. Dodało, że koncern paliwowy jest na to przygotowany.

W niedzielę w programie "Kawa na ławę" w TVN24 poseł Platformy Obywatelskiej zarzucił PKN Orlen, że sponsoruje on armię rosyjską, atakującą Ukrainę .

Orlen o ropie z Rosji

"Przypominamy, że przed 2015 r. niemal cała ropa przerabiana w Grupie ORLEN pochodziła z Rosji. Od stycznia jest to zaledwie ok. 10-proc. i dotyczy to wszystkich naszych rafinerii w PL, CZ i LT" - podał koncern w niedzielę.