Orlen nadal korzysta z rosyjskiej ropy. Sasin zapowiada "jak najszybsze zdywersyfikowanie"

PKN Orlen nadal używa rosyjskiej ropy przesyłanej rurociągiem Przyjaźń do swojej czeskiej rafinerii Litvinov. Naszym celem jest jak najszybsze zdywersyfikowanie dostaw ropy naftowej do Czech, aby całkowicie wyeliminować surowiec z Rosji - powiedział we wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin po spotkaniu z ministrem przemysłu Czech Josefem Sikelą.

PKN Orlen nadal używa rosyjskiej ropy przesyłanej rurociągiem Przyjaźń do swojej czeskiej rafinerii Litvinov. Przyznał to w niedawnej rozmowie z "Financial Times" prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek. Unijne sankcje nie obejmują transportu rosyjskiej ropy rurociągami lądowymi.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas briefingu prasowego w Pradze po spotkaniu z szefem resortu przemysłu Czech, oznajmił, że rozmowy dotyczyły głównie bezpieczeństwa energetycznego regionu i współpracy w tym zakresie obu rządów, a także decyzji podejmowanych w ramach Grupy Orlen. W spotkaniu uczestniczył także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Rosyjska ropa naftowa w Europie

- Naszym celem, wspólnym celem, jest jak najszybsze zdywersyfikowanie dostaw ropy naftowej w ten sposób, aby całkowicie wyeliminować ropę rosyjską, czyli to czego dokonaliśmy już w Polsce - powiedział Sasin. Przypomniał, że w Polsce bardzo ważnym elementem dywersyfikacji dostaw ropy naftowej była fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos oraz pozyskanie partnera tej transakcji - saudyjski koncern naftowy Saudfi Aramco i podpisanie z nim strategicznej umowy zapewniającej zaopatrzenie w surowiec.

Sasin oświadczył, że dywersyfikacja dostaw ropy naftowej dla Czech, sprowadzanie jej z innych kierunków niż rosyjski, jak obecnie w Polsce, "to wspólne oczekiwanie" polskiego i czeskiego rządu, jak również całej społeczności międzynarodowej, która jest wstrząśnięta agresją Rosji na Ukrainę.

- Jednym z elementów tego sprzeciwu jest wyeliminowanie rosyjskich surowców energetycznych z rynku europejskiego - podkreślił Sasin. - Będziemy nad tym pracować. To nie były rozmowy łatwe, ponieważ działamy w okresie kryzysu energetycznego, który dotknął zarówno Polskę, jak i dotyka Republikę Czeską - dodał szef MAP.

Do Grupy Orlen należy czeski Orlen Unipetrol, który zarządza m.in. dwiema rafineriami, jedynymi w tym kraju - w Litvinovie i w Kralupach, a także siecią 431 stacji paliw Orlen Benzina (dane na koniec 2022 roku), które od 2021 roku przechodzą zmianę wizerunku pod marką Orlen.

Rosyjskie surowce w Polsce

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w mocy pozostawały dwa kontrakty Orlenu na dostawy rosyjskiej ropy do Polski. Płocki koncern w kwietniu br. poinformował, że wypowiedział umowę z rosyjską firmą Tatnieft na dostawy ropy naftowej z tego kierunku. Stało się to po tym, jak dostawy rurociągiem Przyjaźń do Polski zostały wstrzymane przez stronę rosyjską. Pierwotnie kontrakt Orlenu z Tatnieftem miał wygasnąć w 2024 roku. Kontrakt z Rosnieftem wygasł z końcem stycznia br.

Do Polski nadal płynie jednak z Rosji gaz płynny LPG. Nasz kraj w pierwszym kwartale 2023 roku sprowadził z tego kierunku 377,2 tys. ton gazu płynnego LPG - wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Rada Unii Europejskiej do tej pory nie zdecydowała się na wprowadzenie zakazu sprowadzania rosyjskiego LPG.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes