Z kraju

Jest prawomocny wyrok w sprawie artykułu o przewożeniu Leszka Czarneckiego w bagażniku

Leszek Czarnecki
Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla Leszka Czarneckiego
Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN
Zakończył się proces Jolanty Pieńkowskiej z "Pulsem Biznesu". Gazeta została zobowiązana do przeprosin za kłamstwo o wywożeniu Leszka Czarneckiego w bagażniku. Wyrok jest prawomocny - przekazał mecenas Roman Giertych, pełnomocnik Pieńkowskiej.

Giertych napisał również, że oprócz przeprosin "sąd nakazał" gazecie "zapłatę 50 tysięcy (złotych - red.) na WOŚP".

Pieńkowska o wyroku

- Bardzo się cieszę z tego wyroku i z tego, że sprawiedliwości stało się zadość. Jest to jeden z trzech procesów, jakie wytoczyłam. Przegrał "Fakt", przegrał "Super Express", teraz przegrał "Puls Biznesu", od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, bo to oni pierwsi napisali ten artykuł o rzekomym wywożeniu mojego męża - powiedziała Jolanta Pieńkowska w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl.

- Mam nadzieję, że szybko mnie przeproszą i że 50 tysięcy złotych zasądzone przez sąd szybko zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo na pomoc dzieciom nigdy nie jest za dużo pieniędzy - dodała dziennikarka.

Poprosiliśmy biuro prasowe "Pulsu Biznesu" o komentarz, ale do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Wygrane w sądach

Sprawa dotyczy publikacji z marca 2019 roku. Wówczas media informowały o działaniach służb wobec biznesmena Leszka Czarneckiego, założyciela Getin Banku.

"Puls Biznesu" pisał wówczas, że w 2018 roku Jolanta Pieńkowska wywiozła swojego męża w bagażniku samochodu, aby ten mógł udać się do Berlina, a następnie odlecieć do USA, aby zmylić służby specjalne, które miały niebawem zatrzymać Czarneckiego w związku z aferą GetBacku.

To kolejny prawomocny wyrok w sporach wytoczonych przez dziennikarkę mediom, które publikowały informacje na ten temat. Wcześniej sądy orzekały na jej korzyść w sprawach przeciwko "Super Expressowi" i "Faktowi".

Jolanta Pieńkowska była związana z TVN od 2006 do 2025 roku. Wcześniej (w latach 1990-2004) Pieńkowska pracowała w TVP. Współpracowała także z Polskim Radiem. W latach 2005-2007 była redaktorką naczelną miesięcznika "Twój Styl".

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PIOTR ZAJAC/EAST NEWS

WOŚP
