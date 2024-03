Rolnicy podpisali uzgodnienie z ministrem

czytaj dalej

We wszystkich województwach w środę od rana spodziewane są utrudnienia na drogach, głównie dojazdach do większych miast i trasach szybkiego ruchu. To skutek protestu rolników. Na mapie utrudnień zaznaczono ponad 550 punktów. Pierwsze blokady rozpoczęły się już w nocy. Policja apeluje, jeśli to możliwe, o wcześniejsze zaplanowanie podróży z uwzględnieniem tras alternatywnych [tekst aktualizowany].