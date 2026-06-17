Z kraju Nowy budżet dla polskich rolników. Miliardy euro wsparcia od UE Oprac. Wiktor Knowski |

Rolnicy w tarapatach po decyzjach ARiMR Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Polska ma 31,2 mld euro w obecnej wspólnej polityce rolnej, a w przyszłości będzie to co najmniej 33,6 mld euro. Będzie więc więcej pieniędzy i myślę, że to jest dobra wiadomość - podkreślił komisarz rolnictwa w rozmowie z PAP. W przeliczeniu 33,6 mld euro to ok. 140 mld złotych.

Unijna "siedmiolatka"

Jak powiedział Hansen, wzrost dla Polski i innych 15 krajów wynika z wyrównywania dopłat dla rolników w nowej perspektywie budżetowej. Natomiast 11 państw otrzyma mniejsze pieniądze na rolnictwo niż w obecnej "siedmiolatce". Różnica w poziomach dopłat dla rolników pomiędzy krajami tzw. starej i nowej Unii utrzymuje się od czasu wejścia tych ostatnich do Wspólnoty. O jej zniesienie państwa naszego regionu zabiegają w każdych negocjacjach budżetowych.

Komisarz rolnictwa dodał, że wraz z funduszami, które trafią do rolników niebezpośrednio, np. w formie dofinansowania szkół rolnych, pieniądze dla Polski przekroczą 40 mld euro w przyszłej perspektywie budżetowej.

Odnosząc się do postulowanych przez m.in. Niemcy cięć w funduszach na rolnictwo, Hansen zauważył, że Irlandia, której kolejna prezydencja ma przygotować nowy kompromis uwzględniający głosy stolic, jest wielką sojuszniczką jeśli chodzi o utrzymanie wspólnej polityki rolnej i jej siły.

- W obecnej sytuacji geopolitycznej, w której znajdujemy się pod dużą presją związaną chociażby z cenami nawozów, zmniejszenie budżetu dodatkowo by nas osłabiło - zaznaczył komisarz.

- Mówiąc o bezpieczeństwie i pomijając bezpieczeństwo żywnościowe, zabezpieczamy zaledwie połowę pola bitwy - stwierdził. Jak zauważył Hansen, nawozy także są wykorzystywane w geopolityce, a one są głównym elementem produkcji żywności. - To skłania mnie do myślenia, że powinniśmy wręcz wzmocnić wsparcie dla naszych rolników, a nie je osłabiać - podkreślił.

Rolnictwo w nowym budżecie UE

Hansen bronił nowej struktury budżetu UE, w ramach której wspólna polityka rolna zostanie połączona z funduszami na rozwój regionów w ramach jednego krajowego i regionalnego planu partnerstwa. - Pieniądze dla rolników zostały odgrodzone (tzw. ring-fencing), co oznacza, że kwoty, o których mówimy, będą w pełni zabezpieczone - powiedział.

Jak dodał, likwidacja dwóch filarów (dopłat bezpośrednich i środków na rozwój obszarów wiejskich) pozwoli ujednolicić WPR (Wspólna Polityka Rolna) pomiędzy państwami członkowskimi. - Wielu rolników, a także urzędników w administracji publicznej, mocno trzymało się struktury dwufilarowej. Doprowadziła ona jednak do wielu rozbieżności w Unii, ponieważ państwa członkowskie zdecydowały się na nadmierne przeznaczanie środków na pierwszy bądź drugi filar - podkreślił komisarz, dodając, że w nowej perspektywie finansowej te różnice zostaną złagodzone.

Wsparcie dla młodych farmerów

Hansen zwrócił uwagę, że w nowej wspólnej polityce rolnej dwukrotnie zwiększy się wsparcie dla młodych rolników. Ma to zapobiec odpływowi młodych ludzi ze wsi. Obecnie mniej niż 12 proc. rolników w UE ma poniżej 40 lat.

- Najlepszy wynik osiąga Austria, ale Polska również jest bardzo silna. 21 proc. gospodarzy ma poniżej 40 lat, a średnia wieku wynosi około 50 lat - zwrócił uwagę. Komisarz rolnictwa podczas wizyty w Polsce będzie chciał się dowiedzieć, jak to jest, że młodzi ludzie w Polsce chcą zostać na wsi.

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Jak dodał, w obliczu wysokich cen nawozów Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe wsparcie bez czekania na nowy budżet. - Wojna na Bliskim Wschodzie przerwała nie tylko dostawy energii, ale także nawozów, co doprowadziło do wzrostu ich cen o 70 proc. od 2024 roku - zaznaczył komisarz rolnictwa. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza dla rolników produkujących zboża lub inne rośliny uprawne, dla których koszty nawożenia stanowią około jednej trzeciej wszystkich nakładów. - Wzrost cen o 70 proc. sprawia, że produkcja staje się nieopłacalna - zauważył.

Według Hansena zaproponowany przez KE pakiet wsparcia dla rolników, w związku z sytuacją na rynku nawozów, w wysokości 540 mln euro może zostać uzupełniony przez same państwa członkowskie wsparciem do 200 proc.; łącznie jest więc mowa o kwocie 1,6 mld euro.

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