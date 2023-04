Przedłużenie ułatwień handlowych dla Ukrainy. Jest zielone światło

Jest zgoda unijnych ambasadorów, by przedłużyć ułatwienia handlowe dla Ukrainy na kolejny rok - informuje korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski. Jak wyjaśnia dziennikarz, w czasie spotkania w Brukseli ambasadorowie krajów Unii zgodzili się, by ruszyła procedura w sprawie przedłużenia bezcłowego importu produktów z Ukrainy.

"Nie doszło do głosownia, prezydencja szwedzka uznała, że jest większość kwalifikowana, by podjąć decyzję. Polska nie zgłaszała sprzeciwu. Polski ambasador odczytał oświadczenie zapewniające o konstruktywnych rozmowach i zapewnieniu dalszego wsparcia dla Ukrainy. Prezydencja szwedzka wysłała do Parlamentu Europejskiego pismo, by w maju przyjąć przepisy" - relacjonuje Maciej Sokołowski.