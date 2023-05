Będą nowe dopłaty dla rolników. Wsparcie z limitem hektarów

Od 15 maja do 30 czerwca dla producentów pszenicy wprowadzamy nową opłatę; będzie to dopłata do 3 tysięcy złotych za hektar; do tony pszenicy będziemy dopłacać 550 złotych - poinformował w środę minister rolnictwa Robert Telus. - Wsparcie do sprzedanych zbóż we wszystkich formach będzie udzielane wszystkim rolnikom do pierwszych 300 ha – zaznaczył minister.

W okresie od 15 maja - to jest nowa sprawa, ze względu na to, że na światowych rynkach pszenica bardzo mocno tanieje w tej chwili jest rekordowo niska - dlatego wprowadzamy nową opłatę. To będzie dopłata do 3 tys. 25 zł. Do tony pszenicy będziemy dopłacać 550 zł. I z tego wyliczenia wychodzi 3 tys. 25 zł - powiedział Telus.

Przypomniał, że było to 2200 zł. - Będziemy obserwować sytuację. Jeżeli cena na rynku będzie wzrastała, to tutaj będziemy na ten temat rozmawiać, żeby tę kwotę może zmniejszać. Ale na te chwile to jest 3 tys. 25 zł. I do 30 czerwca. Nie jak, było to do tej pory do 15 czerwca - powiedział.

Telus przekazał, że dopłata do nawozów również będzie obowiązywać na starych zasadach, ale do tych 300 pierwszych hektarów.

Nowe zasady dotyczące kredytów

Podczas środowej konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował o zmianie zasad przyznawania kredytów płynnościowych rolnikom. Zróżnicowano wysokość kredytu i uzależniono okres spłaty od wysokości kredytu.

100 tys. kredytu na 36 miesięcy otrzymają rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne do 50 ha, 200 tys. kredytu na 48 miesięcy rolnicy, którzy mają między 50-100 ha, 400 tys. na 60 miesięcy posiadający powyżej 100 ha użytków rolnych - poinformował Telus.

- Obserwujemy rynek, monitorujemy go. Nie tylko sprawy dotyczące zboża, ale innych produktów. W związku z tym, że sytuacja się zmienia na rynkach światowych, jesteśmy z rolnikami, tak jak obiecaliśmy - stwierdził.

Jak poinformował szef resoru rolnictwa na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim, chodzi o pomoc dla producentów pszenicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym.

Chodzi o podwyższenie z 2200 zł/ha do 3025 zł/ha stawki pomocy do pszenicy sprzedanej od 15 do 30 czerwca br.

