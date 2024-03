Tusk: zrobiliśmy krok do przodu

Nie ma siły, która mogłaby podważyć naszą współpracę. Szukamy rozwiązań dla obu stron w sprawie rolnictwa, posunęliśmy się krok do przodu - powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej po polsko-ukraińskich konsultacjach międzyresortowych. Z kolei premier Ukrainy Denys Szmyhal zapowiedział, że "Ukraina zgodziła się na pewne ograniczenia".

Premier: były setki godzin rozmów

Premier dodał, że "to finałowe spotkanie w Warszawie poprzedzone było setkami godzin rozmów, negocjacjami pomiędzy naszymi stronami".

- W kwestii wsparcia Polski dla Ukrainy, wsparcia militarnego, pomocy finansowej, dyplomatycznej, aktywności, jeżeli chodzi o akcesję do UE, wsparcie dla wejścia w NATO - to jest bezdyskusyjne, tutaj możecie liczyć na Polskę - mówił premier.

Donald Tusk odniósł się także do kwestii rolnictwa. - Jesteśmy bliscy rozwiązań - dotyczy to liczby produktów, które mogą napłynąć do Polski. Jesteśmy bliscy rozwiązań, aby tranzyt przez Polskę nie zakłócał rynku - powiedział Tusk.