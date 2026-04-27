Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"

Michał Fuja z Monako o roli żony prezesa Zondacrypto Źródło: TVN24

Przemysław Kral wraz z żoną od kilku lat mieszkali w Monako. Jak przekazali reporterowi TVN24 sąsiedzi, z którymi rozmawiał, od około dwóch tygodni nie widać ich w apartamencie, w którym wcześniej bywali regularnie.

Chodzi o prezesa giełdy kryptowalut Zondacrypto i jego małżonkę Karolinę Gwóźdź, która w firmie szefowała działowi prawnemu. O problemach giełdy Zondacrypto media zaczęły informować w pierwszym tygodniu kwietnia. 6 kwietnia portale money.pl i Wirtualna Polska ujawniły analizę firmy Recoveris, która wykazała spadek rezerw bitcoinów o ponad 99 procent. Użytkownicy giełdy już wtedy masowo zgłaszali problemy z wypłatami środków.

Rola żony Przemysława Krala w Zondacrypto

Jak wyjaśnił w "Tak jest" w TVN24 Fuja, "żona Przemysława Krala była ważną personą w kilku spółkach związanych z Zondą (giełdą Zondacrypto - red.)".

- Dziwnym trafem tuż przed wybuchem afery zmieniła stanowisko. Odeszła do innego projektu, a swoją rolę powierzyła młodej radczyni prawnej, która wcześniej pracowała w jej kancelarii - powiedział reporter "Superwizjera". Zaznaczył, że "wygląda to tak, jakby przewidziała pewne wydarzenia".

- Jakby próbowała ukryć swój udział w giełdzie Zonda i w tym co się dalej wydarzyło - stwierdził.

Fuja: on również tutaj w Monako przebywa od dłuższego czasu

- Jest jeszcze jedna osoba, której ślady prowadzą do Monako, która jest przyjacielem Przemysława Krala. Wspólnikiem można by powiedzieć. I szarą eminencją giełdy - dodał Fuja, wyjaśniając, że to jest człowiek, z którego bazy paliwowej cztery lata temu zaginął jeden z założycieli giełdy i jej poprzedni prezes Sylwester Suszek. Chodzi o Mariana W.

- On również tutaj w Monako przebywa od dłuższego czasu. Mimo listu żelaznego, który prokuratura i sąd nałożyły na niego do innej sprawy - do bardzo dużej sprawy paliwowej, gdzie przeprano półtora miliarda złotych - przypomniał reporter.

Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022 roku. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi, należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. Jak opisywały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu. W śledztwie dotyczącym zaginięcia Suszka, prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, Marianowi W. postawiono zarzut pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.

W innym postępowaniu Marian W. usłyszał zarzuty dotyczące dokumentowania fikcyjnych transakcji fakturami VAT na łącznie blisko 1,3 mld zł. Według Prokuratury Regionalnej w Katowicach stał on na czele międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i wyłudzeniami podatku VAT.

Fuja: pamiętajmy o tym, że w tej sprawie mamy bardzo wielu naszych - rodzimych przestępców

To jednak nie jedyna postać ze świata przestępczego związana Zondacrypto. - Pamiętajmy o tym, że w tej sprawie mamy bardzo wielu naszych - rodzimych przestępców - grup przestępczych, które działały i które również wymagają zbadania - przypomniał Fuja.

- Jedna ze spraw - sprawa paliwowa - która dotyczy Mariana W., ma sygnaturę z 2016 roku - podkreślił reporter, dodając, "że w 2026 roku mija dziesięć lat od kiedy śledczy się nią zajęli". - I ona dopiero trafiła przed sąd - zaznaczył. - Więc można się spodziewać, że sprawa Zondacrypto - jeżeli pójdzie tym tempem, to może nasze wnuki będą wiedziały, jaki zapadnie w niej wyrok - stwierdził.

Z Zondacrypto związany jest także Roman Ż. - To jest człowiek, który zarabiał na karuzelach VAT-owskich, zajmujący się handlem granulatem, kawą, drewnem egzotycznym - powiedział Fuja, przypominając, że jest jednym z pierwszych założycieli tej giełdy. - To on pierwsze pieniądze z przestępstw VAT-owskich, z karuzeli VAT-owskich miał przeznaczyć na założenie giełdy. Na jej wsparcie. Również prawdopodobnie na pranie tam tych pieniędzy - podkreślił Fuja.

- Tych grup przestępczych, które bardzo chętnie przyklejały się do Sylwestra (Suszka - red.), które bardzo chętnie wkupiały się w jego łaski, było zdecydowanie więcej. Jest jeszcze bardzo duża piramida finansowa, która również nie została jeszcze osądzona, bo cały czas czekamy na ściągnięcie jednego z głównych założycieli tej piramidy z Czarnogóry, gdzie został finalnie złapany. I ta grupa przestępcza również wykorzystywała giełdę do czyszczenia pieniędzy, uzyskanych właśnie w tej piramidzie finansowej - powiedział reporter "Superwizjera".

Ślad rosyjskich przestępców

Jednak nie tylko polskie grupy przystępcze mają być związane z Zondacrypto. "Gazeta Wyborcza" podała w poniedziałek, że według ustaleń polskich służb kontrolę nad giełdą Zondacrypto ma jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych - mafia tambowska, powiązana z politykami partii Władimira Putina.

Dziennik wskazał, że po raz pierwszy o rosyjskim wątku w aferze Zondacrypto mówił premier podczas zamkniętego posiedzenia Sejmu 5 grudnia 2025 roku. Według "GW" Tusk, informując o "rosyjskim wątku", korzystał z tajnej notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak napisała "GW", mafia tambowska to przestępcza grupa działająca od lat 80., początkowo zajmująca się brutalnym wymuszaniem haraczy, która od początku lat 90. zaczęła zyskiwać wpływy w świecie służb i władzy.

