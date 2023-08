Ferie, świąteczne przerwy i egzaminy. Oto kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Nowy rok szkolny 2023/2024 rozpocznie w poniedziałek 4 września. Z tej okazji przedstawiamy kalendarz wraz z najważniejszymi datami. Poniżej dowiesz się, kiedy wypadają dni wolne od szkoły, jakie są terminy ferii dla poszczególnych województw oraz kiedy rozpoczną się wakacje.

Termin rozpoczęcia nowego roku szkolnego wynika z rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego. Zapisano w nim: "W szkołach (...) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września".

W tym roku 1 września wypada w piątek, dlatego zgodnie z rozporządzeniem rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w poniedziałek 4 września.

Dni wolne od szkoły

Przerwa świąteczna związana z Bożym Narodzeniem rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 1 stycznia 2024. Wcześniej dzień wolny wypadnie 1 listopada (Wszystkich Świętych - środa). 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) wypada w tym roku w sobotę, podobnie jak Święto Trzech Króli 6 stycznia.

Wiosenna przerwa świąteczna (w związku z Wielkanocą) wypada w 2024 roku między 28 marca a 2 kwietnia. Wolne od szkoły będą też: środa 1 maja (Święto Pracy), piątek 3 maja (Święto Konstytucji) i czwartek 30 maja (Boże Ciało).

Do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi: do 8 dni w szkole podstawowej, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują, aby wolne były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.

Zakończenie roku szkolnego zaplanowane jest na 21 czerwca.

Ferie zimowe 2023/2014 - terminy

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach:

- od 15 do 28 stycznia 2024 roku wypoczywać będą dzieci z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego,

- od 22 stycznia do 4 lutego 2024 roku z woj. podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego,

- od 29 stycznia do 11 lutego 2024 roku z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego,

- od 12 do 25 lutego 2024 roku z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego.

Egzaminy 2024

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 14 maja (egzamin z języka polskiego), 15 maja (egzamin z matematyki), 16 maja (egzamin z języka obcego nowożytnego). Egzaminy rozpoczną się o godz. 9.00. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie - 10-12 czerwca.

W roku szkolnym 2023/2024 sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja, a egzaminów ustnych od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja. Wyniki matur ogłoszone zostaną 9 lipca. Zgodnie z harmonogramem CKE maturalne egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i o 14.00.

