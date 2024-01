Czy Rodzinne Ogródki Działkowe są zagrożone? Wiceminister wyjaśnia

Posiadacze Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą czuć się bezpiecznie - zapewnił w środę w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki. Zaapelował do działkowców, by brali aktywny udział w tworzeniu ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wiceszef MRiT, odpowiadając na pytania posłów, wskazał, że nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku, nie stanowi zagrożenie dla użytkowników ROD. Przyznał, że kierując się rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii, gminy, sporządzając miejscowe plany ogólne mogą przeznaczać na ogródki działowe tereny tylko w trzech z 13 sfer planistycznych: w strefie zieleni i rekreacji, w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Zapewnił jednak, że decyzja o tym, gdzie jaka strefa powstanie, zależy nie tylko od organów samorządowych, ale też od społeczności lokalnej. Wyjaśnił, że "istniejący w danym miejscu ogródek będzie argumentem do tego, by strefie nadać tytuł zielonej czy rekreacyjnej".

Ograniczenie ogródków do 3 stref dla ich bezpieczeństwa

Pytany o to, czy jednak nie powinno się zwiększyć liczby stref, w których można umieścić ROD, Sługocki powiedział, że "wpisanie ogródków do każdej strefy może stanowić dla nich zagrożenie". Gdybyśmy wszędzie wpisali ogródki, np. w strefie przemysłowej, to przeznaczenie ROD pod halę magazynową byłoby możliwe". Natomiast ogródki wpisane do trzech konkretnych obszarów stanowi - jak powiedział - "kaganiec, który uniemożliwia np. zlikwidowanie ich i utworzenie tam hali". Sługocki zaapelował też do użytkowników ROD, by aktywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych i tworzeniu planów ogólnych. Jak wynika z rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów, wyróżnia się następujące strefy: wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną; wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; wielofunkcyjną z zabudową zagrodową; usługową; handlu wielkopowierzchniowego; gospodarczą; produkcji rolniczej; infrastrukturalną; zieleni i rekreacji; cmentarzy; górnictwa; otwartą; komunikacyjną.