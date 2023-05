Wnioski o 500 plus. ZUS przypomina o terminach i przestrzega przed błędami

Jeśli rodzic złoży wniosek o 500 plus do 31 maja, otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Błędów we wnioskach jest mniej niż w ubiegłym roku, ale wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko - wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. - Z wniosków, które napłynęły, widzimy, że tych błędów jest dużo mniej niż w ubiegłym roku. Wciąż jednak zdarzają się sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko. Ważne jest, aby opiekunowie przed wysłaniem elektronicznego wniosku sprawdzili numer rachunku bankowego, a także PESEL dziecka. Takie prozaiczne błędy mogą wydłużyć czas otrzymania świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko – podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

ZUS zachęca do zainstalowania aplikacji mZUS

"Dla osób, które złożyły w ostatnich tygodniach wniosek o świadczenie, terminy wypłaty nie powinny się zmienić. Inaczej może być w przypadku osób, które wniosek wyślą w czerwcu lub lipcu. ZUS będzie dla nich wyznaczał najbliższe terminy wypłat. Nie zawsze mogą się one pokrywać z obecnymi datami przelewów" – dodał rzecznik ZUS. Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną. ZUS zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Jest ona do pobrania ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Złożenie wniosku, a termin wypłaty

Jeśli rodzic lub opiekun złoży wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Na przykład jeśli złoży wniosek od 1 lutego do 31 maja 2023 r., otrzyma świadczenie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym rodzic lub opiekun złoży wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka lub objęcia dziecka opieką.

Autor:JW/ToL

Źródło: PAP