Zmiany w 500 plus. Sejm odrzucił sprzeciw Senatu

Zmiany w 500 plus - decyzja Sejmu

W ubiegłym tygodniu Senat opowiedział się za odrzuceniem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zdaniem Senatu istnieje obawa, że koszty obsługi zadania przekazanego do ZUS zostały ustalone w sposób nieadekwatny do rozmiaru nałożonych obowiązków. Ponadto senatorowie wyrażali obawę przed wykluczeniem części społeczeństwa z dostępu do świadczenia wychowawczego z uwagi na założenie, że postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego będzie realizowane wyłącznie z wykorzystaniem platform cyfrowych.

500 plus obsługiwane przez ZUS

Nowela zakłada, że ZUS będzie stopniowo przejmował program Rodzina 500 plus. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.