Ile powinno wynosić 500 plus, gdyby rosło tak szybko jak ceny? Wyliczenia

500 plus - waloryzacja a koszty dla budżetu państwa

Z tabelki wynika, że gdyby 500 plus byłoby waloryzowane o inflację, czyli wzrost cen (a w przypadku deflacji pozostałoby bez zmian), to w 2017 roku jego wartość by się nie zmieniła (w 2016 roku ceny lekko spadły), w 2018 roku wzrosłoby do 508 zł, w 2019 roku - do 514,1 zł, w 2020 roku - do 524,89 zł, w 2021 roku - do 544,31 zł, a w 2022 roku - do 557,92 zł. Dane za 2022 rok obliczono na podstawie prognoz Narodowego Banku Polskiego.