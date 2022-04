500 plus dla obywateli Ukrainy. ZUS podał termin wypłat

Wypłaty 500 plus dla uchodźców z Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie, ruszą w maju - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyjęto już około 318 tysięcy wniosków na świadczenie 500 plus od obywateli Ukrainy - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy uzyskali dostęp do wsparcia z ZUS, w tym do świadczenia 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz o dofinansowania pobytu w żłobku przez okres zamieszkania i pobytu z dziećmi w Polsce.