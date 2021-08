Zmiany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Robert Tomanek odwołany ze stanowiska wiceministra

Jak podał resort rozwoju, prof. Robert Tomanek był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii od 23 października 2020 r. do 17 sierpnia 2021 r.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w resorcie rozwoju i technologii

Zmiany w zakresie działania resortu zaszły po tym, gdy we wtorek 10 sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki skierował do prezydenta dymisję Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. Następnie w środę 11 sierpnia br. prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

W środę 11 sierpnia rano zarząd Porozumienia zdecydował o opuszczeniu koalicji Zjednoczonej Prawicy . Do dymisji podali się wiceministrowie rozwoju, pracy i technologii z Porozumienia, w tym Iwona Michałek, odpowiedzialna m.in. za zagadnienia związane z rynkiem pracy oraz odpowiadający za turystykę Andrzej Gut-Mostowy.

Nowi sekretarze stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

- Myślę, że to dla wszystkich jest oczywiste. Okazuje się, że w rządzie Zjednoczonej Prawicy nie ma miejsca na jakiekolwiek opinie, wyrażane w stosunku do projektów, które są prezentowane - powiedziała w rozmowie z TVN24 Kornecka. - Twardo staję po stronie polskich przedsiębiorców i sprzeciwiam się podwyższeniu podatków. Myślę, że jest to prawdziwa przyczyna mojej dymisji - podkreśliła.