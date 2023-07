Z funduszu covidowego na lochy. "Nie śmiejmy się, to jest naprawdę poważna sprawa"

Z raportu NIK wynika, że ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 m.in. była finansowana pomoc dla producentów hodujących lochy. Koszt to 443 mln zł. Zwrócił na to uwagę Patryk Michalski, dziennikarz wp.pl. "Z funduszu COVID-owego można było finansować chyba wszystko. Nie tylko dodatek węglowy, ale również pomoc dla hodowców loch" - podał Michalski na Twitterze.

Ministrowie komentują

W ocenie Kowalskiego "to, że fundusz się nazywa tak, a nie inaczej, ale jest bardzo pojemny, bo służy wsparciu polskiej gospodarki, która jest poszkodowana przez pandemię COVID-19, to nie znaczy, że to jest powód do drwin". - Nie śmiejmy się z takich rzeczy, to jest naprawdę poważna sprawa - podsumował wiceminister rolnictwa.