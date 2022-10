Robert Pietryszyn powołany do rady nadzorczej PKO BP

Robert Pietryszyn został powołany do rady nadzorczej PKO Banku Polskiego - poinformował bank w komunikacie. To były prezes Grupy Lotos, który po odejściu z państwowej spółki trafił do firmy R4S, w której współpracował z byłym posłem oraz rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Adamem Hofmanem.

Kim jest Robert Pietryszyn?

Ponadto Pietryszyn był w latach 2015-2016 najpierw członkiem Rady Nadzorczej Lotosu, a później nawet prezesem całej Grupy Lotos. Po odejściu z państwowej spółki trafił w styczniu 2017 roku do R4S i brał udział w rozmowach z węgierskim koncernem MOL, który finalnie, w wyniku fuzji Orlenu z Lotosem, kupił 417 stacji należących do Lotosu.

"Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie posiada statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie pełni funkcji członka organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym" - czytamy w komunikacie PKO BP.