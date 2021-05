"Wszyscy wiemy, co powoduje inflacja". Makłowicz na zakupach

- Wszyscy wiemy, co powoduje inflacja. Inflacja powoduje wzrost cen zatem trudno powiedzieć żeby było taniej, bo jest drożej niż w zeszłym roku - powiedział w TVN24 Robert Makłowicz, dziennikarz kulinarny, który w sobotnie przedpołudnie robił zakupy na targowisku Stary Kleparz w Krakowie.

Robert Makłowicz zwrócił uwagę m.in. na szparagi. - Kupowałem je w zeszłym roku za 7 złotych, teraz są przeszło dwa razy droższe. To może być wynik jeszcze tego, że jest początek sezonu - zwracał uwagę dziennikarz kulinarny.

- Wiadomo, że cena truskawek czy też czereśni to wynik nie tylko inflacji, ale również niesprzyjającej pogody, bo było dość chłodno. Kwiat truskawek potrzebuje słońca, w większości jeszcze te truskawki są sprowadzane - wskazał Makłowicz. Truskawki polskie można kupić za ok. 25 zł za kg.

- Czereśnie są po 60 złotych. One potanieją, bardzo potanieją, choć oczywiście nie będą kosztowały tyle, co 2, 3 lata temu, czy nawet rok temu, bo do niesprzyjającej pogody trzeba dołożyć inflację - podkreślił.