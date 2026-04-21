Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

NBP na zakupach. Kolejne tony złota w skarbcu

|
zloto shutterstock_1917921278
Tusk: będzie zysk z NBP, będzie o czym rozmawiać
Źródło: TVN24
Narodowy Bank Polski dokupił kolejne tony złota. Celem NBP jest osiągnięcie 700 ton w rezerwach walutowych.

Na koniec marca Narodowy Bank Polski posiadał 18,7 mln uncji (czyli ok. 581,6 ton) złota - wynika z opublikowanych we wtorek danych. W stosunku do końca lutego bank centralny zwiększył posiadane zasoby złota o 360 tys. uncji, czyli o blisko 11,2 tony.

O tym, że w marcu NBP zwiększył zasoby złota i że ma tego kruszcu już ok. 580 ton mówił na początku kwietnia prezes banku centralnego Adam Glapiński.

Wartość złota w posiadaniu NBP wyniosła na koniec marca nieco ponad 319,5 mld zł. W przeliczeniu na euro było to prawie 74,5 mld euro, a na dolary - nieco ponad 85,4 mld dolarów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rezerwy złota a "SAFE zero procent"

Temat polskich rezerw złota pojawił się w kontekście wspólnej propozycje prezesa NBP oraz prezydenta Karola Nawrockiego - SAFE zero procent. Miała ona stanowić alternatywę dla unijnej pożyczki na obronność w wysokości ok. 180 mld zł. Jedną z propozycji sfinansowania inicjatywy były właśnie zyski NBP z rezerw złota.

- Odrzucam pomysł modernizowania polskiej armii w oparciu o miraż przyszłych zysków banku centralnego - skomentował tę propozycję szef resortu finansów Andrzej Domański w rozmowie z dziennikiem "Financial Times".

- Chociaż to NBP decyduje o sposobie wykorzystania rezerw, instytucja ta nie będzie miała ostatecznego obrazu rocznych zysków do wiosny 2027 roku. Potrzebujemy środków na modernizację polskiej armii teraz. Nie widzę sensu czekania i dlatego skorzystamy z SAFE tak szybko, jak to możliwe - podkreślił.

W ubiegłym roku NBP był jednym z największych nabywców złota z banków centralnych, zamykając 2025 rok z około 550 tonami, co stanowiło wartość ponad jednej czwartej jej całkowitych rezerw - przypomniał "FT". W styczniu prezes NBP Adam Glapiński podjął decyzję o zwiększeniu rezerw złota do 700 ton.

Według informacji banku centralnego na dzień 9 kwietnia - niezrealizowany zysk Narodowego Banku Polskiego z posiadanych rezerw złota wyniósł 169 miliardów złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ze świata
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZłotoNBPPrezes NBP Adam GlapińskiProgram SAFE
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica