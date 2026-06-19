Z kraju Setki ton złota. NBP ujawnia dane o rezerwach Oprac. Wiktor Knowski |

Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W rezerwach Narodowego Banku Polskiego na koniec maja znajdowało się 19,736 mln uncji złota, czyli 613,86 ton, wobec 19,151 mln uncji/595,66 ton na koniec poprzedniego miesiąca - wynika z najnowszych danych NBP o aktywach i pasywach.

Celem Narodowego Banku Polskiego jest osiągnięcie 700 ton w rezerwach walutowych.

Rezerwy złota. Glapiński komentuje

O tym, że NBP posiada ponad 613 ton złota o wartości 324,2 mld zł, informował na początku czerwca prezes banku centralnego Adam Glapiński.

- To jest historyczny moment, jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota - powiedział wówczas szef NBP.

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- Tylko kraje, które mają potężne gospodarki, są stabilne finansowe, których sektor bankowy jest stabilny, mogą sobie na to pozwolić - powiedział.

Przed nami są: USA, Niemcy, Włochy, Francja, Chiny, Rosja, Szwajcaria, Indie i Japonia.

Przekazał także, że "w tej chwili niezrealizowany zysk na złocie oscyluje wokół 150 miliardów złotych".

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