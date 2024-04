Dwa komponenty KPO z największym zainteresowaniem

Dodała, że największe zainteresowanie zyskały dwa komponenty KPO. Pierwszy to zielona, inteligentna mobilność. Drugi to zielona transformacja energetyczna, czyli, jak stwierdziła minister, "wszystko to, co jest bardzo ważnym elementem KPO, a z drugiej strony istotnym kierunkiem zmian rozwojowych". W komunikacie resortu funduszy napisano, że spośród wszystkich zebranych uwag i rekomendacji uwzględnione zostały m.in. te, które dotyczą opieki zdrowotnej: w zakresie modernizacji infrastruktury podmiotów medycznych, gdzie wpisane zostaną wysokospecjalistyczne szpitale regionalne oraz centra wsparcia badań klinicznych także w małych ośrodkach. Uwzględniono też uwagi dotyczące sektora rolnego – w zakresie wsparcia tzw. rolnictwa 4.0 (nowoczesnego, efektywnego energetycznie i zasobowo sposobu prowadzenia działalności rolniczej) i wsparcia jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie, z obszaru pożyczkowego do grantowego, finansowania w zakresie ośrodków świadczących opiekę długoterminową i geriatryczną w szpitalach powiatowych. "Wkrótce w MFiPR zostanie przygotowany raport z konsultacji, który będzie dostępny na stronie internetowej KPO. Zostanie on załączony do formalnego wniosku ws. rewizji KPO, który po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, 30 kwietnia br. ma zostać wysłany do Komisji Europejskiej" - podano w komunikacie.