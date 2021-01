Kiedy można spodziewać się luzowania obostrzeń? Premier odpowiada

"Będziemy w najbliższych dniach pracować"

Szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej był również pytany o to, kiedy można spodziewać się luzowania obostrzeń i czy brany jest pod uwagę powrót do stref żółtej i zielonej.

Premier powiedział ponadto, że obecnie rząd nie wyklucza do końca, iż "po tej fazie ogłoszonych restrykcji na najbliższe dwa tygodnie, do końca stycznia - krótko mówiąc - że będą wtedy pewne zmiany".

Premier o wsparciu z tarczy branżowej

Jak dodał Morawiecki, w wyniku kryzysu wiele krajów cofnie się w rozwoju do XX wieku, a "my w tym lub przyszłym roku chcemy osiągnąć poziom sprzed pandemii".

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa – m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.

Morawiecki o stanie gospodarki

- Niestety listopad i grudzień dla gospodarki to nie były dobre miesiące, więc generalnie za wcześnie byłoby dzisiaj mówić, że to będzie 3,5 procent czy poniżej 4 procent. Jeszcze za wcześnie, ale mamy nadzieję, że to będzie nieco lepszy wynik, niż we wcześniejszej prognozie Ministerstwa Finansów tych 4,6 procent – poinformował szef rządu.